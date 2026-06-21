Policjant po służbie zaopiekował się zagubionym 9-latkiem Data publikacji 21.06.2026 Powrót Drukuj Czujność policjanta po służbie sprawiła, że samotne, poranne wyjście 9-latka z domu zakończyło się szczęśliwie. Będący po służbie funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego inowrocławskiej komendy zauważył na osiedlu małego chłopca boso i bez opiekuna. Szczęśliwie cały i zdrów wrócił pod opiekę mamy.

Do zdarzenia doszło wczoraj (20.06.2026) przed południem. Na jednej z ulic Inowrocławia, będący po służbie policjant z miejscowej komendy zwrócił uwagę na nietypową sytuację. Zauważył stojącego bez butów, wystraszonego chłopca. Od razu podszedł do dziecka aby go uspokoić i ustalić jak malec znalazł się w takiej sytuacji. Jednakże nie było to możliwe.

Widząc, że chłopiec potrzebuje opieki, funkcjonariusz zabrał go do swojego mieszkania, gdzie zaopiekował się nim i poinformował o całej sytuacji swoich kolegów będących w służbie. Wtedy okazało się, że mundurowi już szukali 9-latka, który wyszedł z domu wykorzystując chwilę nieuwagi mamy.

Chłopiec nie wymagał pomocy medycznej, cały i zdrowy wrócił pod opiekę rodziny.

Ta sytuacja pokazuje, że policjantem jest się nie tylko w czasie służby. Dzięki zaangażowaniu i trosce naszego kolegi cała sytuacja skończyła się szczęśliwie. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, by widząc niepokojące sytuacje w swoim otoczeniu nie pozostawali obojętni.