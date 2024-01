Gwałtowny zryw samochodem i narkotyki Powrót Drukuj Policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego z Inowrocławia kolejny raz wykazali się czujnością. Zatrzymali 36-letniego mieszkańca miasta z narkotykami. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości zakazanych środków odurzających.

W piątek (12.01.2024) policyjny patrol jadąc radiowozem ulicą Świętego Ducha zauważył pojazd marki Peugeot. Jego kierowca na widok mundurowych gwałtownie przyspieszył. Policjanci pojechali za nim i zatrzymali do kontroli drogowej.

36-letni kierujący samochodem zachowywał się nerwowo. Funkcjonariusze sprawdzili co ma przy sobie i w pojeździe. W trakcie kontroli funkcjonariusze ujawnili woreczki z białym proszkiem i substancje w postaci kryształu. W samochodzie mężczyzna miał też wagę jubilerską. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Łączna ilość zabezpieczonych środków to 75 gram. Kryminalni zebrali dowody i przedstawili mężczyźnie zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości zabronionych środków. Doprowadzony do oskarżyciela do czasu rozprawy został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Izabella Drobniecka

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji

w Inowrocławiu