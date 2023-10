Pomogli policjanci z „drogówki” Powrót Drukuj Policjanci z wydziału ruchu drogowego z Inowrocławia pilotowali do szpitala samochód. Jego pasażerką była kobieta, która miała bardzo wysoki puls. Dzięki pilotażowi na sygnałach bez przeszkód dotarła do szpitala.

W czwartek (5.10.23) około godz. 16.30 w miejscowości Ludzisko gmina Janikowo patrol ruchu drogowego w składzie sierżant sztabowy Piotr Szumlas i starszy sierżant Norbert Pietrzak prowadzili działania kontrolne.

Zauważyli szybko zbliżający się do nich pojazd marki Opel. Kierowca zatrzymał się przy policjantach, wybiegł i zdenerwowany powiedział, że wiezie żonę, która ma bardzo wysoki puls. Z uwagi na zagrożenie życia, nie było chwili do stracenia.

Policjanci zorganizowali pilotaż do szpitala, jadąc przed oplem na sygnałach dźwiękowych i świetlnych. W krótkim czasie dotarli do inowrocławskiej lecznicy. Jeden z policjantów pomógł również podprowadzić kobietę do izby przyjęć, gdzie trafiła natychmiast pod opiekę lekarzy.

